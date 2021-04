Juana Azurduy | la donna che ispira il Sudamerica

(Di giovedì 15 aprile 2021) Se Simon Bolivar ha dato nome alla Bolivia,le ha regalato la libertà. Infatti questa, nata per farsi suora ma diventata guerrigliera in nome dell’indipendenza, ha cambiato la storia del suo Paese. Dopo due secoli continua adre le giovani che, nell’America del Sud, vogliono fare la differenza. Quando un’altra, Mercedes Sosa, nel ‘69 cantava in onore dellal’omonima canzone, forse non immaginava che le donne ancora a lungo avrebbero dovuto continuare a fare la differenza per sé e per il proprio Paese. «Lo spagnolo non passerà – diceva il canto – con le donne dovrà combattere, fiore dell’Alto Perù, non c’è nessun altro capitano più coraggioso di te». Oggi, nel 2021, sono proprio le donne a dover scendere in piazza e cantare bendate il canto ...

' Lo spagnolo non passerà,/ c on le donne dovrà combattere./,/ fiore dell'Alto Perù,/ non c'è nessun altro capitano/ più coraggioso di te' . Con queste parole Mercedes Sosa cantava il senso di una vita di, la rivoluzionaria '...' Doveva farsi suora, diventò ribelle. Dopo duecento anni in America latina le donne continuano la sua battaglia per i diritti e l'uguaglianza ...La decorazione alle Madri e alle nonne di Piazza di Maggio con il premio Juana Azurduy, consegnato dal presidente argentino, Alberto Fernández, costituisce una delle varie attività realizzate nella na ...