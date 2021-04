Inter, Muriel resta in pole per l’attacco: ecco cosa chiede l’Atalanta (Di giovedì 15 aprile 2021) Luis Muriel è l’attaccante individuato dall’Inter per la prossima stagione. ecco la richiesta dell’Atalanta e l’offerta Interista Come riferito da Sportitalia, Luis Muriel è l’attaccante individuato dall’Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. l’Atalanta lo valuta 40 milioni. La società bergamasca chiede anche una contropartita tecnica. In tal senso piace il difensore Pirola, ora in prestito al Monza mentre l’Inter tuttavia propone Sebastiano Esposito. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Luisè l’attaccante individuato dall’per la prossima stagione.la richiesta dele l’offertaista Come riferito da Sportitalia, Luisè l’attaccante individuato dall’per rinforzarsi in vista della prossima stagione.lo valuta 40 milioni. La società bergamascaanche una contropartita tecnica. In tal senso piace il difensore Pirola, ora in prestito al Monza mentre l’tuttavia propone Sebastiano Esposito. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sciallao : @masolinismo non so se fa più ridere muriel valutato 40 mln o l'inter che offre 2 che giocano in serie b - oscarvalle1984 : RT @Luca_Cilli: Luis #Muriel è l'attaccante individuato dall'#Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L'#Atalanta lo valuta… - StanisLaRochele : @Luca_Cilli Ciao Luca, uno scambio Lautaro Muriel potrebbe andare? Non credo l'Inter abbia i soldi per potersi perm… - marco_sossai : RT @Luca_Cilli: Luis #Muriel è l'attaccante individuato dall'#Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. L'#Atalanta lo valuta… - mazzedo3 : @RInternazional2 ma l'Inter è realmente interessata a Muriel -