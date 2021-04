Informativa del ministro Speranza e scostamento di bilancio. L’agenda di oggi (Di giovedì 15 aprile 2021) Giornata intensa per il governo, che lavora ad uno scostamento di bilancio di circa 40 miliardi da cui arriveranno le risorse per il decreto Sostegni bis e per una prima piccola tranche destinata a finanziare il fondo ad hoc per i progetti “paralleli” al Recovery Plan. Il via libera alla nuova richiesta al Parlamento di sforamento del deficit può arrivare oggi nel Consiglio dei ministri convocato sul Def. Sempre oggi il premier Mario Draghi avvia un giro di consultazioni con i partiti, per discutere dei contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che entro il 30 aprile dovrà essere inviato a Bruxelles e del nuovo decreto Sostegni, il cosiddetto dl Imprese. Il giro si concluderà lunedì e comprenderà anche le forze all’opposizione. Da segnalare poi in aula alla Camera Informativa del ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 aprile 2021) Giornata intensa per il governo, che lavora ad unodidi circa 40 miliardi da cui arriveranno le risorse per il decreto Sostegni bis e per una prima piccola tranche destinata a finanziare il fondo ad hoc per i progetti “paralleli” al Recovery Plan. Il via libera alla nuova richiesta al Parlamento di sforamento del deficit può arrivarenel Consiglio dei ministri convocato sul Def. Sempreil premier Mario Draghi avvia un giro di consultazioni con i partiti, per discutere dei contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza che entro il 30 aprile dovrà essere inviato a Bruxelles e del nuovo decreto Sostegni, il cosiddetto dl Imprese. Il giro si concluderà lunedì e comprenderà anche le forze all’opposizione. Da segnalare poi in aula alla Cameradel ...

