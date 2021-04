Giro della Turchia, l'incontro assurdo dei ciclisti lungo la strada (Di giovedì 15 aprile 2021) Anche il telecronista non si aspettava un ciclista che, a schiena in giù, pedalava insieme agli altri partecipanti del Giro di Turchia. Si è trattato di uno scherzo divertente di un tifoso di questo ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 aprile 2021) Anche il telecronista non si aspettava un ciclista che, a schiena in giù, pedalava insieme agli altri partecipanti deldi. Si è trattato di uno scherzo divertente di un tifoso di questo ...

Advertising

stanzaselvaggia : Comunque qui tutti a parlare della divisa di Figliuolo e nessuno dice che Sorbillo va in giro con la divisa da pizzaiolo. - fattoquotidiano : Era fatale che il balletto della pandemia di Matteo Salvini (aprire! chiudere! aprire! chiudere!) gli facesse perde… - SkySportMotoGP : ?? #IndonesianGP ???? ???? Il primo giro del Mandalika Street Circuit che vedremo nel calendario della #MotoGP nel 2022… - nanaonweb : RT @maurovanetti: Imbarazzante che il coprifuoco, una misura poco utile e dal nome preoccupante, sia messo in discussione soltanto sulla ba… - PippiCalz : RT @maurovanetti: Imbarazzante che il coprifuoco, una misura poco utile e dal nome preoccupante, sia messo in discussione soltanto sulla ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Giro della Giro della Turchia, l'incontro assurdo dei ciclisti lungo la strada Si è trattato di uno scherzo divertente di un tifoso di questo sport che, come anche altri in giro per il mondo, lungo le strade ha scherzato con i ciclisti impegnati nelle loro 'fatiche'

Elleuno decide di non pagare i primi tre giorni di malattia ai lavoratori, le istituzioni si impegnano a fare chiarezza ... che hanno chiesto di incontrare il Tavolo di salvaguardia della Città metropolitana. Secondo Fp - ... nel giro di un paio di settimane'. Matteo Montanari, delegato al sociale del Circondario, ha ...

Nomadland: in rete uno speciale in lingua originale Nomadland: in rete uno speciale in lingua originale La Searchlight Pictures ha rilasciato uno speciale in lingua originale di Nomadl... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recension ...

Giro della Turchia, l'incontro assurdo dei ciclisti lungo la strada Anche il telecronista non si aspettava un ciclista che, a schiena in giù, pedalava insieme agli altri partecipanti del Giro di Turchia. Si è trattato di uno scherzo divertente di ...

Si è trattato di uno scherzo divertente di un tifoso di questo sport che, come anche altri inper il mondo, lungo le strade ha scherzato con i ciclisti impegnati nelle loro 'fatiche'... che hanno chiesto di incontrare il Tavolo di salvaguardiaCittà metropolitana. Secondo Fp - ... neldi un paio di settimane'. Matteo Montanari, delegato al sociale del Circondario, ha ...Nomadland: in rete uno speciale in lingua originale La Searchlight Pictures ha rilasciato uno speciale in lingua originale di Nomadl... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, registi, recension ...Anche il telecronista non si aspettava un ciclista che, a schiena in giù, pedalava insieme agli altri partecipanti del Giro di Turchia. Si è trattato di uno scherzo divertente di ...