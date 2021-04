Giorgia Meloni, obiettivo Palazzo Chigi: aumentano i consensi di FdI (Di giovedì 15 aprile 2021) Fratelli d’Italia cresce sempre più nei sondaggi e sfida la Lega, il prossimo obiettivo secondo Giorgia Meloni sarebbe raggiungere il 30% All’interno del Carroccio Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha registrato un aumento esponenziale di consenso, attualmente nei sondaggi oscilla tra il 17 e il 19%, ma l’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di surclassare la Lega arrivando a raggiungere il 30%. Quella di FdI è stata una rapida scalata di consensi, frutto di un’attenta strategia. A differenza della Lega che è sempre stato un movimento interclassista radicato al Nord, soprattutto in Pianura Padana, FdI invece è riuscita a guardare all’Italia nella sua interezza. Ma è solo con la nascita del Governo Draghi che si rafforza la figura di ... Leggi su zon (Di giovedì 15 aprile 2021) Fratelli d’Italia cresce sempre più nei sondaggi e sfida la Lega, il prossimosecondosarebbe raggiungere il 30% All’interno del Carroccio Fratelli d’Italia è l’unico partito che ha registrato un aumento esponenziale di consenso, attualmente nei sondaggi oscilla tra il 17 e il 19%, ma l’diè quello di surclassare la Lega arrivando a raggiungere il 30%. Quella di FdI è stata una rapida scalata di, frutto di un’attenta strategia. A differenza della Lega che è sempre stato un movimento interclassista radicato al Nord, soprattutto in Pianura Padana, FdI invece è riuscita a guardare all’Italia nella sua interezza. Ma è solo con la nascita del Governo Draghi che si rafforza la figura di ...

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Meloni Donazioni alla politica (da Grillo a Renzi a Fdi), consulenze ai lobbisti e lusso più sfrenato: gli 11 milioni spesi da Moby nonostante la ... Tra il 2018 e il 2019 Fratelli d'Italia , il partito di Giorgia Meloni , incassa 10mila euro. Altri 10mila, però, Onorato li versa all'associazione "Marittimi per il futuro" di Torre del Greco , ...

Sondaggi politici al 15 aprile: crolla la fiducia degli italiani in Mario Draghi Dall'altra parte continua a crescere la fiducia in Enrico Letta, che supera di slancio Giorgia Meloni (27,4 per cento) portandosi al 27,6 per cento. Sopra il 20 per cento l'altro leader del ...

Ripartenze di maggio, maggioranza divisa. Pd e 5S con Speranza MA PER LA EX MAGGIORANZA di Conte, fatti salvi pochi e isolati sussurri nel Pd, Le riaperture e ancora di più la poltrona del ministro della Salute Speranza delimitano il campo sul quale si consuma un ...

Rapallo: le petizioni proposte dal Circolo Fratelli d’Italia Dal circolo Fratelli d’Italia di Rapallo riceviamo e pubblichiamo. Fratelli d’Italia: Continuala raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare.Con ...

