Gimbe | Meno infezioni ma la situazione nelle terapia intensive è ancora critica

Ultime Notizie dalla rete : Gimbe Meno

... cioè 217 inrispetto alla settimana precedente). "I nuovi casi e la loro variazione percentuale continuano a scendere - dichiara Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione- ma con ...Le province autonome di Bolzano e Trento , il Molise , il Lazio e l'Emilia - Romagna procedono a passo spedito. Le uniche cinque - secondo le elaborazioni della fondazionesui dati provenienti dai sistemi sanitari regionali - ad aver coperto a ciclo completo oltre la metà degli over 80, i soggetti più a rischio. Significa che li hanno già sottoposti al richiamo, ...I dati del monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe: le due province svettano per la copertura vaccinale di persone over 80 anni LA CAMPAGNA Over 80, in Trentino un vaccino per tutti: accolto i ...Nella settimana compresa tra il 7 e il 13 aprile calano anche i ricoveri ordinari e nelle terapie intensive ma i numeri restano elevati ...