“Fuori”. Fabrizio Corona la notizia inaspettata, si aprono le porte del carcere. Cosa è successo (Di giovedì 15 aprile 2021) Finalmente giustizia è fatta. Forse. Fabrizio Corona è uscito dal carcere ed è tornato agli arresti domiciliari. Il caso dell’ex re dei paparazzi ha tenuto banco nelle ultime settimane dopo la decisione dei giudici che gli avevano revocato la misura della detenzione a casa. Una scelta che aveva provocato una sdegnata ondata di polemiche che ha coinvolto mezza Italia, vip, non vip, contrari e favorevoli. L’imprenditore, che nel corso degli anni ha accumulato una serie di condanne per reati vari, era tornato in carcere lo scorso 23 marzo. Tutto questo dopo alcuni giorni trascorsi nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda di Milano. Corona aveva ottenuto i domiciliari affinché potesse curarsi dalla dipendenza dalla cocaina e per un disturbo bipolare e narcisistico della personalità.



