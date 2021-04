Firmato il protocollo tra Corte di appello di Roma-Sapienza-Garante Infanzia del Lazio (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Condividere esperienze nel campo della tutela giurisdizionale dei diritti, con particolare riguardo ai diritti dei minori, della persona e al diritto di famiglia. È l’obiettivo dell’accordo firmato tra il Dipartimento di Scienze giuridiche della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, la Corte di appello di Roma e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. Una collaborazione che permetterà di valorizzare la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, progettare percorsi di formazione specialistica e ricerca sulla tutela dei diritti dei minori, e promuovere la partecipazione degli studenti universitari alle udienze che riguardino tematiche relative alla persona, alla famiglia e ai minori. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) ROMA – Condividere esperienze nel campo della tutela giurisdizionale dei diritti, con particolare riguardo ai diritti dei minori, della persona e al diritto di famiglia. È l’obiettivo dell’accordo firmato tra il Dipartimento di Scienze giuridiche della facoltà di Giurisprudenza della Sapienza di Roma, la Corte di appello di Roma e il Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Lazio. Una collaborazione che permetterà di valorizzare la cultura dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, progettare percorsi di formazione specialistica e ricerca sulla tutela dei diritti dei minori, e promuovere la partecipazione degli studenti universitari alle udienze che riguardino tematiche relative alla persona, alla famiglia e ai minori.

Advertising

MinLavoro : #Vaccinazioni nei luoghi di #lavoro, @AndreaOrlandosp: “Un passo in avanti nella direzione della ripresa”. ??Qui tu… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Beni confiscati, firmato protocollo tra Consorzio Macramè, l’UniRiMi e l’Associazione San Ben… - anteprima24 : ** #Opere e #Figura di Domenico Rea, firmato protocollo d'intesa a Nocera Inferiore ** - UilmBasilicata : RT @MinLavoro: #Vaccinazioni nei luoghi di #lavoro, @AndreaOrlandosp: “Un passo in avanti nella direzione della ripresa”. ??Qui tutte le in… - giacomozuliane : RT @MinLavoro: #Vaccinazioni nei luoghi di #lavoro, @AndreaOrlandosp: “Un passo in avanti nella direzione della ripresa”. ??Qui tutte le in… -

Ultime Notizie dalla rete : Firmato protocollo Di Pangrazio su ferrovia: 'L'Abruzzo unito per un progetto di straordinaria importanza' ...la definizione di tali corridoi strategici dovrà avvenire entro il 2030 e servirà a collegare le diverse aree del continente Al riguardo nel mese di dicembre 2019 la Regione ha firmato un Protocollo ...

Vuoi far parte della commissione per le pari opportunità di Avezzano? Ecco come candidarti ... corredate dal curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risultino le ... [email protected] , oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Avezzano e devono ...

leggi le altre "Poesì" Nel 1901 (anno Xinchou), la dinastia Qing firma infatti il protocollo dei Boxer, voluto dall'Alleanza delle otto nazioni. ll protocollo dei Boxer è considerato un trattato ineguale, che ha trasformato ...

Vaccini a domicilio in provincia di Chieti: firmato l'accordo con i medici di famiglia Vaccini a domicilio in provincia di Chieti dal 19 aprile. La data è stata annunciata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti al termine della riunione odierna con i medici di medicina generale che hanno sotto ...

...la definizione di tali corridoi strategici dovrà avvenire entro il 2030 e servirà a collegare le diverse aree del continente Al riguardo nel mese di dicembre 2019 la Regione haun...... corredate dal curriculum vitae in formato europeo, datato e, dal quale risultino le ... [email protected] , oppure consegnate a mano all'Ufficiodel Comune di Avezzano e devono ...Nel 1901 (anno Xinchou), la dinastia Qing firma infatti il protocollo dei Boxer, voluto dall'Alleanza delle otto nazioni. ll protocollo dei Boxer è considerato un trattato ineguale, che ha trasformato ...Vaccini a domicilio in provincia di Chieti dal 19 aprile. La data è stata annunciata dalla Asl Lanciano Vasto Chieti al termine della riunione odierna con i medici di medicina generale che hanno sotto ...