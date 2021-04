F1, Max Verstappen: “Red Bull e Mercedes sono allo stesso livello. Qui a Imola sarà difficilissimo sorpassare” (Di giovedì 15 aprile 2021) Max Verstappen è senza dubbio uno dei delusi del Gran Premio del Bahrain. L’olandese disponeva del pacchetto più competitivo, ma ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, soccombendo alla sagacia della Mercedes e alla classe di Lewis Hamilton. Non sono, peraltro, mancate le polemiche in merito alle regole relative ai track limits. Il ventitreenne del Limburgo e la Red Bull, però, sono apparsi davvero in grado di mettere in discussione l’egemonia del trentaseienne britannico. Per Super Max, Imola sarà l’occasione di una pronta rivincita, in maniera tale da pareggiare immediatamente i conti con il veterano inglese e lanciargli concretamente il guanto di sfida nella corsa al Mondiale. Ecco quanto dichiarato da Verstappen nella conferenza stampa ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 aprile 2021) Maxè senza dubbio uno dei delusi del Gran Premio del Bahrain. L’olandese disponeva del pacchetto più competitivo, ma ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, soccombendo alla sagacia dellae alla classe di Lewis Hamilton. Non, peraltro, mancate le polemiche in merito alle regole relative ai track limits. Il ventitreenne del Limburgo e la Red, però,apparsi davvero in grado di mettere in discussione l’egemonia del trentaseienne britannico. Per Super Max,l’occasione di una pronta rivincita, in maniera tale da pareggiare immediatamente i conti con il veterano inglese e lanciargli concretamente il guanto di sfida nella corsa al Mondiale. Ecco quanto dichiarato danella conferenza stampa ...

