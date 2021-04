“Ecco cosa sei”. Alessandro Gassmann, bufera vip sull’attore. Quello che ha fatto continua a far discutere (Di giovedì 15 aprile 2021) Sta diventando un caso ‘nazionale’ l’episodio che ha visto protagonista Alessandro Gassmann. E ora c’è chi si chiede se davvero l’attore non abbia fatto una ‘sciocchezza’. Nei giorni scorsi il figlio dell’indimenticabile Vittorio ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare un vicino di casa. Sembra che l’uomo avesse organizzato una festicciola in piena pandemia. In soldoni Gassmann ha voluto far rispettare per filo e per segno le direttive anti-assembramento. E lo ha precisato anche tramite il suo profilo twitter. Parole che non sono state affatto apprezzate da alcuni dei suoi numerosissimi seguaci, anzi. C’è chi lo ha criticato e chi, come spesso accade in questi casi, lo ha pesantemente insultato. E gli attacchi, furiosi, continuano. Mentre il Covid non ne vuole sapere di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Sta diventando un caso ‘nazionale’ l’episodio che ha visto protagonista. E ora c’è chi si chiede se davvero l’attore non abbiauna ‘sciocchezza’. Nei giorni scorsi il figlio dell’indimenticabile Vittorio ha chiamato le forze dell’ordine per denunciare un vicino di casa. Sembra che l’uomo avesse organizzato una festicciola in piena pandemia. In soldoniha voluto far rispettare per filo e per segno le direttive anti-assembramento. E lo ha precisato anche tramite il suo profilo twitter. Parole che non sono state afapprezzate da alcuni dei suoi numerosissimi seguaci, anzi. C’è chi lo ha criticato e chi, come spesso accade in questi casi, lo ha pesantemente insultato. E gli attacchi, furiosi,no. Mentre il Covid non ne vuole sapere di ...

Advertising

HuffPostItalia : Svezia, un anno dopo: senza lockdown e mascherine, 13mila morti e niente immunità di gregge - fattoquotidiano : INTENZIONI DI VOTO E FIDUCIA Draghi naufraga nei sondaggi, anche Salvini in difficoltà, ecco cosa accadrebbe se si… - Mov5Stelle : Buone notizie dal Comune di Noicattaro, in Provincia di Bari. Nel segno della lotta agli sprechi e della tutela amb… - _Sazed : @MedBunker @disinformatico A ecco. Una cosa che in alcune situazioni sarebbe utilissima ma che in questa si riduce… - Styliston4ever : RT @AstraHarley: Ecco cosa dovrei fare in questo momento, invece sono qui a twittare I vote #AdoreYou for #BestLyrics at the #iHeartAward… -