(15 aprile 2021) - Milano, 15 aprile, 2021. Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 su Polys, una piattaforma di voto basata su blockchain sviluppata da Kaspersky Innovation Hub, sono state condotte il triplo delle sessioni di voto rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata rilevata tramite l'analisi dei metadati anonimizzati della piattaforma. Come accaduto lo scorso anno, i due settori che hanno registrato il maggior numero di sessioni di voto sono stati quello dell'istruzione e delle ONG. Tuttavia, in questo periodo è cambiata la distribuzione degli altri settori attivi sulla piattaforma. Le misure di distanziamento sociale che a marzo 2020 Per capire come la pandemia abbia influenzato il voto a distanza, i ricercatori hanno esaminato i dati relativi ai tre mesi precedenti all'emanazione delle misure globali di ...

Durante il lockdown sono triplicate le votazioni elettroniche basate su blockchain Milano, 15 aprile, 2021. Tra dicembre 2020 e febbraio 2021 su Polys, una piattaforma di voto basata su blockchain sviluppata da Kaspersky Innovation Hub, sono state condotte il triplo delle sessioni d ...

