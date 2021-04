Deputato completamente nudo durante la seduta della Camera via Zoom: “Mi stavo cambiando dopo aver fatto jogging” (Di giovedì 15 aprile 2021) Il Deputato liberale William Amos, 46 anni, si è collegato per errore completamente nudo durante una riunione della Camera dei Comuni canadese convocata su Zoom. Lo screen della scena è diventato subito virale sui social tanto da costringerlo a scusasi pubblicamente, poco dopo, su Twitter: “Oggi ho commesso un errore davvero sfortunato e ovviamente ne sono imbarazzato. La mia teleCamera era accidentalmente accesa mentre mi vestivo da lavoro dopo aver fatto jogging. Mi scuso sinceramente con tutti i miei colleghi in Aula. È stato un errore onesto che non succederà più”, ha spiegato il parlamentare del Canada. Come riportato dal Daily Mail, il feed video ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Illiberale William Amos, 46 anni, si è collegato per erroreuna riunionedei Comuni canadese convocata su. Lo screenscena è diventato subito virale sui social tanto da costringerlo a scusasi pubblicamente, poco, su Twitter: “Oggi ho commesso un errore davvero sfortunato e ovviamente ne sono imbarazzato. La mia teleera accidentalmente accesa mentre mi vestivo da lavoro. Mi scuso sinceramente con tutti i miei colleghi in Aula. È stato un errore onesto che non succederà più”, ha spiegato il parlamentare del Canada. Come riportato dal Daily Mail, il feed video ...

