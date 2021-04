Dayane Mello l’aveva promesso E svela non uno ma ben due nuovi tatuaggi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 15 aprile 2021) Da ore non si fa che parlare di: la ex concorrente del GF Vip sarebbe infatti tornata insieme a Mario Balotelli. Stando a quanto riferito dal settimanale Chi nelle sue chicche di gossip, infatti, pare che tra la modella e il calciatore, che in passato avevano già avuto un flirt, sia nuovamente scoppiato l’amore. “Dopo il Gf Vip e i brusco incontro dentro la Casa, sembra chee Mario Balotelli oggi si siano ritrovati e abbiano cominciato da capo una storia d’amore lontano dai flash e dalle telecamere. Il calciatore questa volta avrebbe intenzioni serie”. Dai diretti interessati ancora nessun commento ma dalle Storie della brasiliana una novità c’è eccome.ha commosso tutti i suoi fan con i suoiLa modella ha deciso ...