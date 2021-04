Dad, l’insegnante fa bendare l’alunna, gli studenti: “Non è la prima volta” (Di giovedì 15 aprile 2021) Una professoressa di una scuola di Verona interroga l’alunna e le chiede di bendare gli occhi sospettando un imbroglio, i compagni e le compagne di classe diffondono l’accaduta e la Rete degli studenti insorge. Una professoressa di tedesco del liceo statale C. Montanari di Verona, durante un’interrogazione, ha chiesto ad un alunna di bendarsi gli occhi. l’insegnante ha avanzato l’insolita richiesta sospettando che la studentessa, che stava rispondendo in maniera estremamente corretta alle domande della prof, avesse qualche dispositivo vicino allo schermo dove la ragazza potesse leggere le risposte. Per escludere ogni possibilità le ha chiesto di continuare la verifica e di bendare gli occhi, la ragazza ha obbedito avvolgendosi una sciarpa intorno al volto. La scena grottesca ha ... Leggi su formatonews (Di giovedì 15 aprile 2021) Una professoressa di una scuola di Verona interrogae le chiede digli occhi sospettando un imbroglio, i compagni e le compagne di classe diffondono l’accaduta e la Rete degliinsorge. Una professoressa di tedesco del liceo statale C. Montanari di Verona, durante un’interrogazione, ha chiesto ad un alunna di bendarsi gli occhi.ha avanzato l’insolita richiesta sospettando che la studentessa, che stava rispondendo in maniera estremamente corretta alle domande della prof, avesse qualche dispositivo vicino allo schermo dove la ragazza potesse leggere le risposte. Per escludere ogni possibilità le ha chiesto di continuare la verifica e digli occhi, la ragazza ha obbedito avvolgendosi una sciarpa intorno al volto. La scena grottesca ha ...

Advertising

Virus1979C : Test rapido positivo per insegnante: chiusa scuola Pezzapiana (Benevento) Ieri sera l'esito del test rapido ha fatt… - gio_b_tta : Abbiamo ancora negli occhi l'immagine della studentessa bendata per un'interrogazione in #Dad (o era un'esecuzione… - CheGuevaraRoma : RT @laSinistraquot1: Probabilmente l’insegnante che ha chiesto ad una sua allieva di bendarsi gli occhi per evitare qualunque tipo di tenta… - marco_sferini : RT @laSinistraquot1: Probabilmente l’insegnante che ha chiesto ad una sua allieva di bendarsi gli occhi per evitare qualunque tipo di tenta… - laSinistraquot1 : Probabilmente l’insegnante che ha chiesto ad una sua allieva di bendarsi gli occhi per evitare qualunque tipo di te… -