Da discoteca ad hub per i vaccini di massa

(Di giovedì 15 aprile 2021) di Gualfrido Galimberti Siamo a poche ore dal via ufficiale, ma qui si lavora già a spron battuto: al Polaris, ai margini della Valassina, ormai è tutto pronto per la campagna di vaccinazione anti - ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : discoteca hub

A dare un'idea dell'importanza di questo, pensano i numeri: nell'area della Asst Brianza, secondo gli obiettivi prefissati, dovranno essere in funzione 56 linee contemporaneamente. Solo qui ne ...L'allacaratese è tra quelli che Asst Brianza ha in gestione per la fase massiva della campagna vaccinale, assieme a Besana, Limbiate, e dell'ospedale di Vimercate (e poi anche Meda e ...Apre domani il centro più grande di tutta l’area gestita da Asst Brianza. Prima 10 poi 20 linee, fino a 2.880 iniezioni ogni giorno ...Nel Lazio su oltre 13mila tamponi e oltre 20mila antigenici, per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164 casi positivi, 36 i decessi e 1.024 i guariti. A Roma i contagi sono a quota 600.