Cuba | si apre il congresso del Partito Comunista senza i Castro Obiettivo | sopravvivere

(Di giovedì 15 aprile 2021) “Finisce l’era dei”. È con questo titolo che, ormai da qualche giorno, i media nonni vanno, quasi all’unisono, annunciando l’VIIIdel Partidode, “magno evento” (così lo definiscono gli organi di stampani) che s’aprirà domani all’Avana, per chiudersi – non casualmente – il prossimo 19 aprile, giorno del 60esimo anniversario della vittoria di Playa Girón. E piuttosto ovvie appaiono le ragioni di questa pressoché unanime presentazione. Dovesse infatti – cosa che viene data per scontata – mantenere la promessa fatta chiudendo il VII, Raúl, fratello di Fidel ed attuale “primer segretario del Comité Central”, si prepara, raggiunta la venerabile soglia degli anni 89, a presentare la propria rinuncia ...

Sarà la prima volta di un civile come leader del Partito comunista di Cuba dalla sua creazione nel 1965, in un avvicendamento che apre un nuovo corso per il Paese, nel segno della continuità nella ... Domani a L'Avana inizia l'ottavo Congresso del Partito comunista: Raúl lascerà la carica di primo segretario del Pcc al presidente ... Nel 2008 aveva ricevuto il testimone da Fidel, riuscendo negli anni a creare i presupposti di una stagione di disgelo con Washington (2014-2017) che permise a Barack Obama di diventare il primo presidente ...