Covid, von der Leyen: "Prepararsi a nuovi vaccini contro le varianti" (Di giovedì 15 aprile 2021) Ammonimento della Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen: "Dovremo sviluppare vaccini adattati alle varianti" Ursula von der Leyen (Getty Images)La Danimarca ha sospeso definitivamente l'uso del vaccino anti-Covid di AstraZeneca mentre le autorità sanitarie della Germania raccomandano di inoculare agli under 60 vaccinati in prima dose con AstraZeneca un vaccino di altro tipo per il richiamo. "Se insorgeranno varianti resistenti, dovremo sviluppare vaccini adattati alle nuove varianti, presto e in quantità sufficienti, focalizzandoci sulle tecnologie che hanno dimostrato il loro valore: i vaccini a Rna messaggero sono un caso chiaro", ha dichiarato la Presidente della Commissione europea Ursula von der ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid von Bonino e il coraggio della libertà. "Vaccini? Non deve comprarli la Ue" Draghi sta aprendo altre vie nella contrattazione, ma come rimediare al flop di Ursula von der ... è necessario accelerare per evitare di restare fermi all'Italia pre Covid, ingessata, con un welfare ...

Vaccino, von der Leyen: "Accordo con Pfizer per altre 50 milioni di dosi" Von der Leyen ha invitato però a non abbassare la guardia, perché "il Covid rimane una grave minaccia alla salute e alla vita delle persone". Quella dell'Europa è "una corsa contro il tempo", ha ...

COVID - Von der Leyen: "Vaccini mRNA migliori, l'Europa si concentrerà su di loro" La tecnologia dell'RNA messaggero è usata da BioNTech-Pfizer e da Moderna, AstraZeneca e Johnson&Johnson sono a vettore virale Dobbiamo concentrarci, ha detto, 'sulle tecnologie che hanno dimostrato d ...

