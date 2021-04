Covid | Salvini | ‘da cittadino Ue pretendo risposte da Ema su Sputnik’

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Su Sputnik, se c’è un’emergenza, se siamo in guerra, non puoi prenderti un mese di tempo per fare un sopralluogo”. Lo dice Matteoa Porta a Porta sull’Ema e il vaccino Sputnik. “Se devi difendere la trincea, il giorno dopo vai a farlo. Il vaccino russo, a ieri, è utilizzato in 58 Paesi al mondo, compresi alcuni Paesi dell’Unione. Iodaitaliano ed europeo che le istituzioni europee diano dellenon barcollanti. Su AstraZeneca si è consumata una pantomima. Non è possibile: o è sì o è no”. L'articolo proviene da City Roma News.

...gestione? 'Assolutamente sì ma non adesso, perché vedere delle ispezioni negli ospedali adesso con le terapie intensive in funzione, mi sembrerebbe di pessimo gusto'. Lo dice Matteoa ...'Su Sputnik, se c'è un'emergenza, se siamo in guerra, non puoi prenderti un mese di tempo per fare un sopralluogo'. Lo dice Matteoa Porta a Porta sull'Ema e il vaccino Sputnik.Difficilmente si potrà procedere prima di maggio. L'ipotesi è che si possa dare il via libera a bar e ristoranti ...PIANI (IN) SEQUENZA. Nel giorno in cui la Danimarca decreta lo stop definitivo ad AstraZeneca, l’Italia sembra proseguire alla cieca. Nonostante quanto affermato da Draghi soltanto una settimana fa (v ...