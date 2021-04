Covid: quando riaprono i ristoranti e come cambia il coprifuoco (Di giovedì 15 aprile 2021) A partire dal mese di maggio il governo permetterà la riapertura graduale ai ristoranti e a tutte le altre attività rimaste chiuse finora a causa della pandemia, comportando novità anche sul coprifuoco. Credit: Maja Hitij/Getty ImagesOrmai manca poco per l’ufficialità: maggio sarà il mese della ripartenza. In queste ore il governo Draghi è al lavoro per definire il cronoprogramma delle riaperture di tutte le attività che negli ultimi mesi sono state costrette dalle restrizioni anti-Covid a tenere porte chiuse e serrande abbassate, entrando in una crisi economica senza precedenti. La ripresa interesserà in particolar modo ristoranti, cinema, teatri, musei, palestre e piscine ma, secondo le prime indiscrezioni, la transizione avverrà gradualmente fino al mese di giugno. Inoltre non dovrebbe essere ... Leggi su ck12 (Di giovedì 15 aprile 2021) A partire dal mese di maggio il governo permetterà la riapertura graduale aie a tutte le altre attività rimaste chiuse finora a causa della pandemia, comportando novità anche sul. Credit: Maja Hitij/Getty ImagesOrmai manca poco per l’ufficialità: maggio sarà il mese della ripartenza. In queste ore il governo Draghi è al lavoro per definire il cronoprogramma delle riaperture di tutte le attività che negli ultimi mesi sono state costrette dalle restrizioni anti-a tenere porte chiuse e serrande abbassate, entrando in una crisi economica senza precedenti. La ripresa interesserà in particolar modo, cinema, teatri, musei, palestre e piscine ma, secondo le prime indiscrezioni, la transizione avverrà gradualmente fino al mese di giugno. Inoltre non dovrebbe essere ...

