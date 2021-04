Covid: Fontana, 'in Lombardia dati positivi, presto aperture graduali'(2) (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - La Lombardia, insieme alle altre Regioni ha fatto oggi delle proposte al Governo e al Cts sul tema delle riaperture. "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Personalmente - spiega Fontana - sono dell'opinione che gradualmente, già dalla prossima settimana, si possano stabilire procedure per riaperture, dando a tutti la possibilità di riacquistare un po' di libertà e soprattutto alle attività commerciale di programmare la ripresa del lavoro". Il presidente fa riferimenti "ai bar e ai ristoranti che con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all'esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. O ai cinema, teatri, piscine e palestre, che da mesi ormai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - La, insieme alle altre Regioni ha fatto oggi delle proposte al Governo e al Cts sul tema delle ri. "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le ri, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Personalmente - spiega- sono dell'opinione che gradualmente, già dalla prossima settimana, si possano stabilire procedure per ri, dando a tutti la possibilità di riacquistare un po' di libertà e soprattutto alle attività commerciale di programmare la ripresa del lavoro". Il presidente fa riferimenti "ai bar e ai ristoranti che con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all'esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. O ai cinema, teatri, piscine e palestre, che da mesi ormai ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Coronavirus Puglia, dati del 15 aprile: +1.867 nuovi positivi Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 215.891 così suddivisi: 83.824 nella Provincia ...è in programma sabato 17 aprile nei centri di Brindisi (Marconi - Flacco) e Francavilla Fontana. Asl ...

Efficienza vaccini, Lombardia meglio di Lazio - Campania/ Indice YouTrend: Calabria ko Lombardia, Fontana "Liberi dal Covid a luglio"/ "Con vaccino zona bianca possibile" Meglio del Lazio , della Campania e della Toscana , ma sopratutto finalmente "a regime" con oltre 2,2 milioni di ...

Covid: Fontana, è arrivato il momento delle riaperture Queste, come spiegato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, le proposte avanzate dalle Regioni al Cts nazionale e al Governo sul tema delle riaperture. "Personalmente - spiega il ...

Lettera minatoria a Eugenio Massetti per aver sostenuto la campagna vaccinale Regione Lombardia ha espresso piena vicinanza, nelle figure del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Guido Guidesi ... a sostegno della campagna vaccinale anti-covid. “Azioni da condannare ...

