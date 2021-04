Covid: Fontana, è arrivato il momento delle riaperture (Di giovedì 15 aprile 2021) "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso". Queste, come spiegato dal presidente della Regione Lombardia,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) "Èildi programmare in tempi brevi un piano per le, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso". Queste, come spiegato dal presidente della Regione Lombardia,...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Significativo miglioramento dei dati, in Lombardia Rt a 0,78' #coronavirusitalia… - Mov5Stelle : Le regioni guidate dal centrodestra continuano a fallire la gestione dell’emergenza a discapito dei cittadini. Dall… - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: 'È arrivato il momento delle riaperture' - fabio_tiberia : RT @janavel7: Ci vuole veramente la faccia come il culo di Salvini per chiedere le dimissioni di Speranza continuando a difendere Fontana,… - CAIOCESTIO_63AC : RT @janavel7: Ci vuole veramente la faccia come il culo di Salvini per chiedere le dimissioni di Speranza continuando a difendere Fontana,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana Covid: Fontana, è arrivato il momento delle riaperture "Penso ad esempio - ha spiegato Fontana - ai bar e ai ristoranti che con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all'esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. ...

Covid: Fontana, 'in Lombardia dati positivi, presto aperture graduali' La Lombardia è pronta per "graduali riaperture", già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione, Attilio Fontana, in una nota, dove fa presente come i dati del Covid19, oggi, parlino "di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un'incidenza di 162 casi su ...

Fontana: “Covid in ritirata, possiamo programmare riaperture graduali” MILANO - "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Queste le proposte che come Regioni abbiamo avanzato ...

Lettera minatoria a Eugenio Massetti per aver sostenuto la campagna vaccinale Regione Lombardia ha espresso piena vicinanza, nelle figure del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Guido Guidesi, al presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia che nella giornata di ie ...

"Penso ad esempio - ha spiegato- ai bar e ai ristoranti che con il bel tempo in arrivo potrebbero riaprire il servizio all'esterno. Già questo sarebbe un piccolo, ma importante allentamento. ...La Lombardia è pronta per "graduali riaperture", già dalla prossima settimana. Ad affermarlo è il presidente della Regione, Attilio, in una nota, dove fa presente come i dati del Covid19, oggi, parlino "di un significativo miglioramento della situazione epidemiologica, con un Rt pari allo 0,78 e un'incidenza di 162 casi su ...MILANO - "È arrivato il momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso. Queste le proposte che come Regioni abbiamo avanzato ...Regione Lombardia ha espresso piena vicinanza, nelle figure del presidente Attilio Fontana e dell’assessore Guido Guidesi, al presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia che nella giornata di ie ...