Coronavirus, i dati odierni – Lieve aumento dei contagi (16.974). Diminuiscono vittime e ricoveri in terapia intensiva. Tasso di positività al 5,3% (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i positivi al test del Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Un Lieve incremento rispetto ai 16.168 contagiati rilevati ieri. Diminuiscono però le vittime, oggi 380 contro le 469 di ieri, così come i nuovi ricoveri in terapia intensiva che sono stati 211 (ieri 216). I pazienti in rianimazione sono ora 3.417, 73 in meno di 24 ore fa. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.587 persone, in calo di 782 rispetto a ieri. Il Tasso di positività, ossia i positivi sul totale dei test effettuati, sale al 5,3% dal 4,8% di ieri. I tamponi delle ultime 24 ore sono stati infatti 319.633 contro i quasi 335mila del giorno prima. I guariti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Sono 16.974 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Unincremento rispetto ai 16.168ati rilevati ieri.però le, oggi 380 contro le 469 di ieri, così come i nuoviinche sono stati 211 (ieri 216). I pazienti in rianimazione sono ora 3.417, 73 in meno di 24 ore fa. Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 25.587 persone, in calo di 782 rispetto a ieri. Ildi, ossia i positivi sul totale dei test effettuati, sale al 5,3% dal 4,8% di ieri. I tamponi delle ultime 24 ore sono stati infatti 319.633 contro i quasi 335mila del giorno prima. I guariti ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del min… - MediasetTgcom24 : Covid, Fontana: 'Significativo miglioramento dei dati, in Lombardia Rt a 0,78' #coronavirusitalia… - RaiNews : Indice di positività al 5,3%, ieri era al 4,8%. In calo ricoveri (-782) e terapie intensive (-73) #coronavirus - Regione_Sicilia : Si è tanto parlato di numeri, a volte a sproposito, così oggi vediamo nel dettaglio i dati che testimoniano l'impeg… - AleRepossi : #Covid19: sono 143 i nuovi casi di positività in provincia di #Pavia. I dati del Ministero della Salute e di Region… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dati Covid: 16.974 positivi, 380 vittime Sono 16.974 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 16.168. Sono invece 380 le vittime in un giorno (ieri 469). Sono 319.633 i tamponi molecolari e ...

Covid Lombardia, oggi 2.722 contagi e 65 morti: dati 15 aprile. A Milano 293 casi Il bollettino della Regione Sono 2.722 i nuovi contagi da coronavirus in Lombardia , secondo la tabella del bollettino di oggi, 15 aprile. Registrati inoltre ... Secondo i dati della Regione, inoltre, ...

Coronavirus: i casi di giovedì a Caronno Pertusella, Turate e Lomazzo Oggi i dati regionali indicano un incremento dei nuovi casi positivi al coronavirus nella zona. Nel Varesotto +301, nel Comasco +194 ed in Brianza +263. Continuano a diminuire i ricoverati nelle ...

Coronavirus, i dati di oggi 15 aprile a Parma e provincia Vota! Coronavirus, i dati di oggi 15 aprile a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.

Sono 16.974 i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo idel ministero della Salute. Ieri erano stati 16.168. Sono invece 380 le vittime in un giorno (ieri 469). Sono 319.633 i tamponi molecolari e ...Il bollettino della Regione Sono 2.722 i nuovi contagi dain Lombardia , secondo la tabella del bollettino di oggi, 15 aprile. Registrati inoltre ... Secondo idella Regione, inoltre, ...Oggi i dati regionali indicano un incremento dei nuovi casi positivi al coronavirus nella zona. Nel Varesotto +301, nel Comasco +194 ed in Brianza +263. Continuano a diminuire i ricoverati nelle ...Vota! Coronavirus, i dati di oggi 15 aprile a Parma e provincia. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 354.901 casi di positività, 1.