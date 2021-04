Caso tamponi Lazio | c’è la data del processo I dettagli

(Di giovedì 15 aprile 2021) Continua a tener banco il, con ildi secondo grado fissato per il 30 aprile. La Procura vuole pene più severe La Procura non si arrende nè si accontenta dopo la sentenza di primo grado sul, che ha stabilito l’inibizione di Lotito per 7 mesi e quella dei medici Pulcini e Rodia per 12. L’obiettivo è ottenere pene più severe nei confronti del club biancoceleste, 13 mesi per Lotito e 16 per i due medici coinvolti. La Corte Federale ha reso nota ladeldi secondo grado, sarà il 30 aprile. CONTINUA A LEGGERE SUNEWS24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

_SiGonfiaLaRete : Caso tamponi #Lazio, fissata la data per il ricorso alla Corte d’Appello - laziopress : TMW | Caso tamponi, Lazio: fissata la data della prossima udienza - pasqualinipatri : TMW | Caso tamponi, Lazio: fissata la data della prossima udienza - LALAZIOMIA : TMW | Caso tamponi, Lazio: fissata la data della prossima udienza - LazionewsEu : -

Ultime Notizie dalla rete : Caso tamponi

Calcio News 24

Nel primo, i pazienti Covid in ospedale sono 5.589, 138 in meno della vigilia. A fronte invece ... Sono complessivamente 1.542 su 29.503processati i nuovi casi di Covid - 19 registrati ...Commenta per primo In seguito alla sentenza del Tribunale Federale (giudice Mastrocola) sul, ovvero 150mila euro di multa alla Lazio , 7 mesi di inibizione per Lotito e 12 per i medici Pulcini e Rodia , si passa al secondo round. Sia il club capitolino che la Procura Federale ...Tamponi rapidi gratuiti per tutti, senza limiti di età e necessità di prescrizione. Questa l’iniziativa di Croce Rossa che prenderà il via domani, venerdì 16 aprile, alla stazione Centrale di Milano.Giani anticipa alcuni dati di oggi 15 aprile, su 25.102 test. Vaccini, il dato di Prato in linea con i valori regionali ...