Calafiori | «Fisicamente sto bene Assist? L’ho provato ed è andato bene»

Riccardo Calafiori ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara contro l'Ajax. Le sue parole riprese da VoceGiallorossa. CONDIZIONE – «Fisicamente sto bene, ho il solito fastidio che non mi permette di essere al meglio ma niente di che». Assist – «Mi sentivo sicuro, L'ho provato ed è andato bene». MANCHESTER UNITED – «Se siamo arrivati in semifinale vuol dire che possiamo giocarcela con tutti. Sarà difficile, ma vogliamo giocarcela. Ora ci godiamo questa serata, ma bisogna pensare subito al campionato»

Ultime Notizie dalla rete : Calafiori Fisicamente PAGELLE E TABELLINO ROMA - AJAX: Dzeko salvavita, Cristante trema Dzeko 7: parte alla grande, sta bene fisicamente e tiene tanti e tanti palloni, ha un altro peso ... Sull'unica azione perde l'equilibrio in area e spalanca la porta a Calafiori. Martinez 6,5: giocatore ...

Roma, Fonseca: 'Contro l'Ajax la partita più importante della stagione. Gioca Calafiori' 'Sì, Calafiori giocherà domani. Ad Amsterdam è entrato molto bene all'andata. In queste partite i ... 'Fisicamente e mentalmente stiamo bene. La squadra ha capito l'importanza di questa partita, di ...

Calafiori: "I compagni mi hanno aiutato, mi hanno fatto sentire a mio agio" Le parole del classe 2002: "In partite come questa è importante il loro supporto. L'assist? Mi sentivo sicuro, ho provato la giocata ed è andata bene" ...

Calafiori: “Oggi bravi tutti, ora cerchiamo di andare avanti. Fisicamente mi sento bene” ROMA AJAX INTERVISTE – Tutte le dichiarazioni del giallorosso in occasione di Roma-Ajax, match valido per il ritorno dei quarti di Europa League. Calafiori a Sky Sport Come stai?Fisicamente sto bene, ...

