Cairo: «Dal Pino ha avuto idee brillanti. Valutazione positiva su di lui» (Di giovedì 15 aprile 2021) Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni dell'ANSA di Paolo Dal Pino e delle richieste di dimissioni da parte di alcuni club Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato ai microfoni dell'ANSA di Paolo Dal Pino e della richiesta di dimissioni da parte di alcuni club di Serie A. «Quando Paolo Dal Pino venne proposto nel gennaio dello scorso anno, io non lo votai e glielo dissi, spiegandogli che lo stimavo ma non condividevo il metodo della candidatura. Gli annunciai anche che avrebbe avuto problemi con chi lo proponeva, certo non con me. Dal Pino ha operato bene, ha avuto l'idea brillante di immaginare l'operazione con i fondi. E' un'idea attuale che io spero possa essere ripresa a breve. Un'operazione, peraltro, che tutte e 20 le ...

