Borsa: Milano gira in negativo ( - 0,3%), giù Tenaris ed Eni (Di giovedì 15 aprile 2021) Piazza Affari inverte la rotta dopo l'avvio positivo degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,3%, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 101,9 punti, mentre il greggio si ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) Piazza Affari inverte la rotta dopo l'avvio positivo degli scambi Usa. L'indice Ftse Mib lascia sul campo lo 0,3%, con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 101,9 punti, mentre il greggio si ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano Borsa: Milano gira in negativo ( - 0,3%), giù Tenaris ed Eni Pesano Tenaris ( - 3,31%) ed Eni ( - 1,45%), mentre Cnh ( - 2%) sconta l'assenza di novità sul fronte della trattativa con Faw per Iveco in attesa dell'assemblea prevista oggi a borsa chiusa. In calo ...

Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,35% alle 16.00 Milano tratta in ribasso dello 0,35% alle 16.00 e si muove appena sotto la parità a 24.489,63 punti. 15 - 04 - 2021 04:00

Igd: da assemblea azionisti ok a bilancio 2020, remunerazione e nuovo Cda (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - L'assemblea ordinaria degli azionisti di Igd - Immobiliare Grande Distribuzione Siiq), attiva in Italia nella proprieta' e gestione di centri ...

Piaggio: cda conferma Roberto Colaninno presidente e amministratore delegato Matteo Colaninno confermato vice presidente del gruppo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 15 apr - Il cda di Piaggio ha confermato Roberto Colaninno alla carica di presidente e di amministratore ...

