Banco BPM, via libera da assemblea a bilancio e politica di remunerazione (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’assemblea dei soci di Banco BPM ha approvato oggi il bilancio 2020, chiuso con un risultato netto di 20,9 milioni di euro, in netto calor rispetto ai 797 milioni nel 2019, che però includevano elementi non ricorrenti positivi netti per 148,4 milioni di euro. Approvata con quasi il 97% dei voti favorevoli la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione e con oltre il 97% dei voti favorevoli la politica in materia di remunerazione. “La pandemia Covid-19 non ha arrestato il nostro percorso di trasformazione e sviluppo iniziato nel 2017 – ha commentato l’AD Giuseppe Castagna – né impedito di raggiungere nel 2020 traguardi importanti: sostenere gli oneri straordinari legati alla razionalizzazione della rete e all’attivazione dell’accordo riguardante il fondo di solidarietà; ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – L’dei soci diBPM ha approvato oggi il2020, chiuso con un risultato netto di 20,9 milioni di euro, in netto calor rispetto ai 797 milioni nel 2019, che però includevano elementi non ricorrenti positivi netti per 148,4 milioni di euro. Approvata con quasi il 97% dei voti favorevoli la distribuzione di un dividendo di 0,06 euro per azione e con oltre il 97% dei voti favorevoli lain materia di. “La pandemia Covid-19 non ha arrestato il nostro percorso di trasformazione e sviluppo iniziato nel 2017 – ha commentato l’AD Giuseppe Castagna – né impedito di raggiungere nel 2020 traguardi importanti: sostenere gli oneri straordinari legati alla razionalizzazione della rete e all’attivazione dell’accordo riguardante il fondo di solidarietà; ...

Borsa: Milano gira in negativo ( - 0,3%), giù Tenaris ed Eni Più cauta Intesa ( - 0,4%), in lieve rialzo Banco Bpm (+0,13%) e Bper (+0,74%). Acquisti su Amplifon (+2,35%), Inwit (+2,17%) e Ferrari (+1%), gira in calo Stellantis ( - 0,35%), poco mossa Creval ( -...

