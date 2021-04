Ballando con le Stelle: svelata la verità in merito al retweet volgare (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi su Twitter si è scatenato un vero e proprio pandemonio a causa di un retweet fatto col profilo ufficiale di Ballando con le Stelle. In pochi minuti il post in questione è stato eliminato, ma aveva già ottenuto numerosissimi apprezzamenti e condivisioni e fatto finire il nome della trasmissione di Milly Carlucci fra i trend topic della giornata. Un post scurrile e volgare (“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il C del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”) che ha fatto imbestialire Milly Carlucci che è così intervenuta pubblicamente: “Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficiale Ballando con le Stelle è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei ... Leggi su biccy (Di giovedì 15 aprile 2021) Oggi su Twitter si è scatenato un vero e proprio pandemonio a causa di unfatto col profilo ufficiale dicon le. In pochi minuti il post in questione è stato eliminato, ma aveva già ottenuto numerosissimi apprezzamenti e condivisioni e fatto finire il nome della trasmissione di Milly Carlucci fra i trend topic della giornata. Un post scurrile e(“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il C del mio capo nei cessi, era una cosa che amavo da morire”) che ha fatto imbestialire Milly Carlucci che è così intervenuta pubblicamente: “Mi è stato appena segnalato che dall’account ufficialecon leè stato effettuato ildi un messaggioe anche di cattivo gusto. Ho subito avvisato i miei ...

Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: 'Andrò fino in fondo' choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: ' Andrò fino in fondo '. Oggi, sul profilo Twitter del programma di Rai1 è stato ripostato un messaggio volgare, che ha fatto andare su tutte le furie la ...

Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: «Andrò fino in fondo» Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: «Andrò fino in fondo». Oggi, sul profilo Twitter ...

