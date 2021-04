Audrey Hepburn | Jacqueline Hoyt firmerà la miniserie sulla vita della diva prodotta da Wildside

(Di giovedì 15 aprile 2021)sarà la sceneggiatriceserie limited biografica dedicata alladida. A due anni dall'annuncio dell'arrivo di unadi, è stato annunciato da Variety l'ingaggiosceneggiatrice di The Good Wifeper firmare la serie biografica che saràdall'italiana. La serie sarà basata su un trattamento del figlio di, Luca Dotti, il cui padre era lo psichiatra italiano Andrea Dotti, sposato con l'attrice per 10 anni a ...

Jacqueline Hoyt sarà la sceneggiatrice della serie limited biografica dedicata alla vita di Audrey Hepburn e prodotta da Wildside. A due anni dall'annuncio dell'arrivo di una miniserie sulla vita di A ...