AstraZeneca | in Norvegia eliminato da piano vaccini

(Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo la Danimarca anche laelimina il vaccinodal suovaccinale contro il Covid. Lo ha annunciato l’Istituto norvegese di Sanità Pubblica affermando che “dato che poche persone muoiono di Covid-19 in, il rischio di morire dopo il vaccinosarebbe superiore al rischio di morire per la malattia, in particolare tra i giovani”. Nella dichiarazione pubblicata sul sito dell’Istituto, e ripresa dalla Cnn, viene ricordato che laaveva deciso di “mettere in pausa l’uso del vaccinoa marzo” in conseguenza della “maggiore conoscenza sulla relazione tra il vaccino e rari e gravi casi” di trombosi. “Sulla base di questa conoscenza – conclude la dichiarazione – siamo arrivati alla raccomandazione di rimuovere il ...