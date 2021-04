Ascolti tv 14 aprile digital e pay: Champions al 4,2% su Sky. Picco da 240mila per Djokovic-Sinner. Le ‘cavie’ di RealTime battono Papi canzonettaro (Di giovedì 15 aprile 2021) Ascolti tv gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6,5% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8% Tennis di giorno e poi calcio continentale protagonista alla sera – mercoledì 14 aprile – in esclusiva sulla pay. In tema Champions League, il turno dei quarti di finale oramai senza italiane su Sky ha raggiunto con il complesso delle partite 1,1 milioni ed il 4,2%, avendo in agenda Liverpool-Real Madrid a 450mila e 1,7%, Borussia Dortmund-Manchester City a 106mila spettatori e quindi avendo 542mila spettatori e il 2,1% del pubblico di appassionati a guardare Diretta Gol. Il bilancio di ieri è stato migliore di quello di sette giorni prima, quando 975 mila spettatori ed il 3,6% era stato il risultato complessivo con Bayern Monaco- Paris Saint Germain a 570mila spettatori con il 2,1% e Diretta Gol a 386 mila e 1,4% (il resto ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 15 aprile 2021)tv gruppi: altre Rai 6,5% nell’intera giornata e 6,5% in prima serata; altre Mediaset 7,6% e 8% Tennis di giorno e poi calcio continentale protagonista alla sera – mercoledì 14– in esclusiva sulla pay. In temaLeague, il turno dei quarti di finale oramai senza italiane su Sky ha raggiunto con il complesso delle partite 1,1 milioni ed il 4,2%, avendo in agenda Liverpool-Real Madrid a 450mila e 1,7%, Borussia Dortmund-Manchester City a 106mila spettatori e quindi avendo 542mila spettatori e il 2,1% del pubblico di appassionati a guardare Diretta Gol. Il bilancio di ieri è stato migliore di quello di sette giorni prima, quando 975 mila spettatori ed il 3,6% era stato il risultato complessivo con Bayern Monaco- Paris Saint Germain a 570mila spettatori con il 2,1% e Diretta Gol a 386 mila e 1,4% (il resto ...

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti aprile La finale dell'Isola dei famosi 2021 prevista per il 31 maggio ma si valuta un prolungamento Complici i buoni ascolti ottenuti dal format, in onda al momento con il doppio appuntamento ... L'ultima Isola di Alessia Marcuzzi terminò l'1 aprile L'ipotesi di un allungamento dell'Isola non ha ...

Carlo Conti al Top (Dieci) riunisce le famiglie davanti alla tv: gli ospiti della prima puntata Dal 23 aprile e per sei settimane riparte Top Dieci, il gioco - varietà family che segnò la ... 'Gli ascolti? - è il Carlo Conti pensiero - non vivo la sfida con una particolare tensione. Sono ...

È sempre mezzogiorno, share al 16%. Antonella Clerici: “Grazie per l’affetto” Antonella Clerici ringrazia per gli ascolti di È sempre mezzogiorno: "Ci seguite sempre con affetto" E' un programma entrato ormai nel cuore dei ...

L'oroscopo di venerdì 16 aprile: occhi sognanti per il Toro, Bilancia sorprendente L'oroscopo della giornata di venerdì 16 aprile prevede una Bilancia piuttosto sorprendente in fatto di sentimenti, che si sta riprendendo molto velocemente in amore, mentre Toro ...

