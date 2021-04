Arianna Cirrincione parla di Andrea Cerioli all’Isola 15 e rivela chi sono i due concorrenti sui quali ha qualche dubbio (Di giovedì 15 aprile 2021) Arianna Cirrincione, compagna di Andrea Cerioli – attualmente naufrago de L’Isola dei Famosi – ha fatto un bilancio delle prime settimane di avventura del game-show. L’ingresso di Andrea in Honduras è stato piuttosto chiacchierato. C’è stato un elemento che in particolare ha infastidito la Cirrincione, come rivelato ai microfoni di CasaChi: Quello che mi ha fatto rimanere male è stato proprio, non dico sminuirlo, ma il fatto che quando hanno visto che avevano delle aspettative che Andrea non ha rispettato l’ho trovato un po’ ingiusto. Andrea è entrato in punta di piedi in un gruppo già formato. Si è inserito in modo silenzioso, è stato corretto. Ci sono rimasta un po’ male della prima definizione che gli hanno dato ma ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 15 aprile 2021), compagna di– attualmente naufrago de L’Isola dei Famosi – ha fatto un bilancio delle prime settimane di avventura del game-show. L’ingresso diin Honduras è stato piuttosto chiacchierato. C’è stato un elemento che in particolare ha infastidito la, cometo ai microfoni di CasaChi: Quello che mi ha fatto rimanere male è stato proprio, non dico sminuirlo, ma il fatto che quando hanno visto che avevano delle aspettative chenon ha rispettato l’ho trovato un po’ ingiusto.è entrato in punta di piedi in un gruppo già formato. Si è inserito in modo silenzioso, è stato corretto. Cirimasta un po’ male della prima definizione che gli hanno dato ma ...

MediasetPlay : Domani sera alle 20:45 in streaming su Mediaset Play torna #ISOLAPARTY! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci sar… - ansiaebestemmie : ho scoperto che a salotto salemi ci sarà arianna cirrincione che adoro e qua la cosa si complica. Secondo voi batti… - sullabasedi : Il modo in cui solo ora mi accorgo che ho sempre letto Arianna Cincirrone e non Cirrincione - IsaeChia : Arianna Cirrincione parla di Andrea Cerioli all’ #Isola 15 e rivela chi sono i due concorrenti sui quali ha qual e… - blogtivvu : Isola, Andrea Cerioli pronto per un figlio: parla Arianna Cirrincione -