Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato nuove restrizioni nell'area metropolitana di Buenos Aires per contenere i contagi del Covid - 19, mentre le infezioni giornaliere hanno raggiunto un nuovo picco.

Ultime Notizie dalla rete : Argentina picco Argentina, picco di casi a Buenos Aires: nuove restrizioni ... mentre le infezioni giornaliere hanno raggiunto un nuovo picco. A partire da sabato sarà in vigore un coprifuoco tra le 20 e le 6 e l'orario di apertura delle attività sarà limitato a 10 ore, tra le ...

Buenos Aires, dubbi sull'efficacia dei vaccini cinesi anti - Covid L'apprensione si estende al Cile, dove si registra un picco nei contagi, malgrado quasi il 25% ... L'Argentina conta 2,5 milioni di contagi e più di 58mila decessi per il coronavirus. La campagna di ...

Argentina, picco di casi a Buenos Aires: nuove restrizioni
Il presidente argentino Alberto Fernandez ha annunciato nuove restrizioni nell'area metropolitana di Buenos Aires per contenere i contagi del Covid-19, mentre le infezioni giornaliere hanno raggiunto un nuovo picco.

Buenos Aires, dubbi sull’efficacia dei vaccini cinesi anti-Covid Gli argentini stanno usando il Sinopharm, il cui livello di efficacia è ancora da verificare. Il Sinovac usato in Cile e Brasile ha un tasso di successo poco sopra al 50%. Immunologo Guillermo ...

