Achille Lauro: «Il genere? In qualsiasi forma è un'idea superabile» (Di venerdì 16 aprile 2021) Sesto album d'inediti in poco meno di sette anni, Lauro è l'ultima fatica discografica, disponibile da oggi, del prolificissimo Achille Lauro, incasellabile creatura musicale dalle molteplici identità. A due anni di distanza da 1969, l'artista romano torna dopo due side project di cover usciti l'anno scorso – 1990 e 1920 – e, con grande sorpresa, sceglie di raccontare il suo universo in continua evoluzione optando per la spoliazione. Anziché l'eccesso di maschere, e di suoni, che ha un po' soffocato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

