Vax Live | arriva il concerto - evento di Selena Gomez per vaccinare i Paesi poveri

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Quando la Storia chiama la musica risponde. Sulla scia dei grandibenefici del passato come 'lAid' del 1985 al '8' del 2005 (per cancellare il debito del Terzo Mondo), l'8 maggio si ...

Advertising

fanjgirl : RT @SkyTG24: 8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti-Covid e pro-vaccini con Selena Gomez - statodelsud : 8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti-Covid e pro-vaccini con Selena Gomez - Pino__Merola : 8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti-Covid e pro-vaccini con Selena Gomez - SkyTG24 : 8 maggio, arriva il Vax Live: concerto anti-Covid e pro-vaccini con Selena Gomez -

Ultime Notizie dalla rete : Vax Live

Sky Tg24

... l'8 maggio si terrà a Los Angeles il concerto - evento '' per promuovere le vaccinazioni nei Paesi poveri. Selena Gomez condurrà la serata, affiancata sul palco da Jennifer Lopez, Eddie ...Sul solco dei grandi concerti benefici della storia della musica, dalAid del 1985 al8 del 2005, il prossimo 8 maggio arriva il: una serata condotta da Selena Gomez , con una line - up stratosferica composta da Jennifer Lopez , i Foo Fighters, Eddie Vedder, J Balvin e H. E. R. approfondimento Selena Gomez, è uscito il ...... grandi live benefici del passato come "l Live Aid" del 1985 al "Live 8" del 2005 (per cancellare il debito del Terzo Mondo), l'8 maggio si terrà a Los Angeles il concerto-evento "Vax Live" per ...Organizzato dall'associazione Global Citizen, Vax Live è “un concerto per riunire il mondo”, una dichiarazione d'intenti che si legge nel sito dedicato all'iniziativa: “Vogliamo celebrare ...