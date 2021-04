Vaccino over 60, terrore AstraZeneca: uno su dieci si è registrato a Napoli (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASL Napoli 2 Nord fa un appello alla popolazione nella fascia di età 60/69 anni, affinché aderisca alla campagna vaccinale. Ad oggi solo il 10% degli aventi diritto nella fascia di età 60/69 ha dato la propria disponibilità. Dicono dall’ASL Napoli 2 Nord “La vaccinazione contro il COVID19 è indispensabile per superare la pandemia. Da tre giorni i cittadini nella fascia di età 60/69 hanno la possibilità di registrarsi sulla piattaforma regionale, ma su una popolazione di oltre 1 milione di persone che conta circa 140.000 persone in questa fascia di età, solo in 12.000 hanno aderito all’offerta vaccinale. Invitiamo tutti i nostri concittadini che hanno più di 60 anni a registrarsi all’indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino; stiamo potenziando i centri vaccinali per poter mettere in atto una ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ASL2 Nord fa un appello alla popolazione nella fascia di età 60/69 anni, affinché aderisca alla campagna vaccinale. Ad oggi solo il 10% degli aventi diritto nella fascia di età 60/69 ha dato la propria disponibilità. Dicono dall’ASL2 Nord “La vaccinazione contro il COVID19 è indispensabile per superare la pandemia. Da tre giorni i cittadini nella fascia di età 60/69 hanno la possibilità di registrarsi sulla piattaforma regionale, ma su una popolazione di oltre 1 milione di persone che conta circa 140.000 persone in questa fascia di età, solo in 12.000 hanno aderito all’offerta vaccinale. Invitiamo tutti i nostri concittadini che hanno più di 60 anni a registrarsi all’indirizzo https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino; stiamo potenziando i centri vaccinali per poter mettere in atto una ...

