Usa fermano J&J per 6 casi sospetti. 'Pausa non fermerà piano vaccini'

Advertising

sole24ore : Coronavirus ultime notizie. Sei casi di trombosi: Usa fermano vaccinazioni Johnson & Johnson. Draghi a Cts, protoco… - TgLa7 : #Nyt: #Usa chiede sospensione vaccino J&J dopo 6 casi di coagulazione nelle 2 settimane successive a vaccinazione.… - MedicalFactsIT : Covid, gli Usa fermano il vaccino J&J: un raro disturbo di coagulazione del sangue in sei casi su 7 milioni di dosi… - rassegnagram : Gli #Usa fermano #JohnsonAndJohnson e le forniture per l’Europa vengono bloccate. Sei casi sospetti su 7 milioni di… - doStrudel : RT @sole24ore: Coronavirus ultime notizie. Sei casi di trombosi: Usa fermano vaccinazioni Johnson & Johnson. Draghi a Cts, protocolli meno… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa fermano

Il virologo Antony Fauci: 'si tratta di un caso su un milione - la sospensione durerà solo alcuni giorni'. La Casa Bianca assicura che la pausa non peserà sul piano vaccini. 'Abbiamo sufficienti dosi ...Cosa ne pensa della riapertura delle scuole? Sullo stesso argomento Covid, gliil vaccino J&J: un raro disturbo di coagulazione del sangue in sei casi su 7 milioni di dosi già ...Il vaccino anti-Covid di Johnson & Johnson dopo lo stop negli Usa potrebbe essere destinato in Italia solo agli over 60 come AstraZeneca: un nuovo ostacolo che potrebbe azzoppare la nostra campagna ...La Casa Bianca solleva preoccupazioni per l'escalation militare nel Donbass e propone a Mosca un summit in un Paese terzo per allentare le tensioni ...