Uomini e Donne, tra Enzo Capo e Pamela Barretta volano stracci: “Quanto rosica” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo scontro a distanza tra Enzo e Pamela Nelle ultime ore sono volate delle frecciatine velenose tra due ex protagonisti del Trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Enzo Capo e la sua ex compagna Pamela Berretta. Dopo la rottura definitiva tra i due è sceso il gelo e sia in trasmissione che sui social se le sono dette di santa ragione. A tal proposito, attraverso delle Stories su Instagram i de hanno condiviso dei video con dei contenuti abbastanza forti. Nello specifico, l’ex cavaliere si è recato alle Maldive insieme alla sua promessa sposa Lucrezia Massimo, di conseguenza la sua ex sembra non aver apprezzato le immagini postate dalla coppia sui social. Per tale ragione non ha perso tempo ad esprimere il suo giudizio, condividendo anch’essa delle frasi ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 14 aprile 2021) Nuovo scontro a distanza traNelle ultime ore sono volate delle frecciatine velenose tra due ex protagonisti del Trono over di. Stiamo parlando die la sua ex compagnaBerretta. Dopo la rottura definitiva tra i due è sceso il gelo e sia in trasmissione che sui social se le sono dette di santa ragione. A tal proposito, attraverso delle Stories su Instagram i de hanno condiviso dei video con dei contenuti abbastanza forti. Nello specifico, l’ex cavaliere si è recato alle Maldive insieme alla sua promessa sposa Lucrezia Massimo, di conseguenza la sua ex sembra non aver apprezzato le immagini postate dalla coppia sui social. Per tale ragione non ha perso tempo ad esprimere il suo giudizio, condividendo anch’essa delle frasi ...

Advertising

lauraboldrini : #vonderLeyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema poli… - poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - chevuoiches1a : RT @giulsbarauau00: uomini e donne è trash, non l’ho mai sopportato come programma probabilmente non riceverò alcun consenso riguardo la… - violetvlack : RT @heydeIilah: Io comunque non ho mai visto donne discutere di prostata quindi perché gli uomini non si fanno ( letteralmente) i cazzi lor… -