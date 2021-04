Ruba con un complice degli elettrodomestici esposti: arrestato (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno arrestato in esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli nord Salvatore Busiello, 42enne di Caivano. L’uomo è ritenuto gravemente responsabile di furto aggravato in concorso. Lo scorso 15 gennaio, il 42enne – insieme ad un complice sul quale sono ancora in corso indagini per la sua identificazione – ha Rubato 4 elettrodomestici che erano esposti all’esterno di un negozio del centro di Frattamaggiore. La merce ha un valore complessivo di 400 euro. I militari – coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – sono riusciti ad individuare Busiello grazie a un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che aveva ripreso l’intera scena. L’arrestato è stato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della stazione di Frattamaggiore hannoin esecuzione ad un provvedimento emesso dal Tribunale di Napoli nord Salvatore Busiello, 42enne di Caivano. L’uomo è ritenuto gravemente responsabile di furto aggravato in concorso. Lo scorso 15 gennaio, il 42enne – insieme ad unsul quale sono ancora in corso indagini per la sua identificazione – hato 4che eranoall’esterno di un negozio del centro di Frattamaggiore. La merce ha un valore complessivo di 400 euro. I militari – coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord – sono riusciti ad individuare Busiello grazie a un’attenta analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza che aveva ripreso l’intera scena. L’è stato ...

