Roma, i convocati di Fonseca per l'Ajax: c'è Mkhitaryan (Di mercoledì 14 aprile 2021) La Roma ha reso noti i convocati per la gara contro l'Ajax, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma domani all'Olimpico. C'è Mkhitaryan, presenti anche i giovani Morichelli, Ciervo e Darboe. Questa la lista completa: Portieri: Pau Lopez, Mirante, FuzatoDifensori: Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Calafiori, MorichelliCentrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Ciervo, Darboe, MkhitaryanAttaccanti: Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

