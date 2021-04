Quando sarà abolito il coprifuoco? Ecco come stanno le cose (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il decreto che è in vigore dal 7 aprile e lo sarà fino al 30 ha confermato quello che, in gergo, viene chiamato «coprifuoco». Una sorta di convenzione per identificare il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Un termine che richiama circostanze quasi militari che non a tutti piace, ma che è diventato di uso comune nei termini dell'era del coronavirus. Ma Quando sarà abolito il coprifuoco? Un'operazione del genere rientra in quello che potrebbe essere ciò che viene definito «allentamento delle restrizioni» e, al netto di qualche riapertura delle attività (la ristorazione?), è difficile immaginare che l'orientamento del governo sia quello di procedere in questa direzione già entro il mese di aprile. coprifuoco ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 14 aprile 2021) Il decreto che è in vigore dal 7 aprile e lofino al 30 ha confermato quello che, in gergo, viene chiamato «». Una sorta di convenzione per identificare il divieto di circolazione dalle 22 alle 5 senza comprovati motivi di lavoro, salute o necessità. Un termine che richiama circostanze quasi militari che non a tutti piace, ma che è diventato di uso comune nei termini dell'era del coronavirus. Mail? Un'operazione del genere rientra in quello che potrebbe essere ciò che viene definito «allentamento delle restrizioni» e, al netto di qualche riapertura delle attività (la ristorazione?), è difficile immaginare che l'orientamento del governo sia quello di procedere in questa direzione già entro il mese di aprile....

