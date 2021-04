Palermo-Foggia 0-0 | due lampi di Floriano nel deserto rosa | Vitale e Curcio spaventano Pelagotti Commento primo tempo

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Operazione riscatto.Due prove opache ed un solo punto in dote contro Monopoli e Vibonese hanno decisamente smorzato l'entusiasmo in casanero.Ildi Filippi torna al "Barbera" per affrontare ilin quello che costituisce un vero scontro diretto in chiave playoff.nero a caccia di una prestazione di livello, possibilmente corroborata dalla conquista dei tre punti, che conferisca slancio ed adrenalina al finale di stagione. C'è da conquistare un posto al sole nell'area playoff ma, soprattutto, difendere la posizione acquisita dall'assalto delle inseguitrici.Il tecniconero sfoglia la margherita al fine di trovare una soluzione idonea a restituire parzialmente linfa al reparto offensivo.L'infortunio di Lorenzo Lucca ha complicato non poco le cose all'ex vice di Boscaglia costretto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Palermo Foggia

Diretta/(risultato 0 - 0) video streaming tv: si comincia! DIRETTA OLBIA COMO: STORICO In attesa di dare la parola al campo per la diretta di Olbia Como , atteso recupero della ...RISULTATI SERIE C: SI COMINCIA Siamo finalmente pronti a vivere Olbia Como e, le due partite che ci forniranno i risultati di Serie C per altri due recuperi. I lariani sono vicini alla promozione diretta, ma non possono permettersi passi falsi: hanno pareggiato ...Si sono appena conclusi i primi tempi dei due recuperi di Serie C in programma oggi pomeriggio. Reti bianche sia nella sfida del girone A tra Como e Olbia che in quella del girone C ...Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 14 aprile. Abbiamo cercato di mettere qualcosa come contorno al piatto principale di Champions League. Palermo e Foggia sono sempre due grandi piazze ...