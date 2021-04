Osimhen, l’appello social funziona: «Aiuterò Mary Daniel, so cosa vuol dire spaccarsi la schiena» (Di mercoledì 14 aprile 2021) l’appello di Victor Osimhen suo social per trovare la ragazza nigeriana che portava l’acqua è andato a buon fine. L’attaccante del Napoli ha trovato la ragazza e ha parlato con lei Victor Osimhen è nato e cresciuto tra le difficoltà in Nigeria, nella sua Lagos. Nei giorni scorsi ha lanciato un appello per trovare la ragazza, del suo stesso Paese, apparsa sui social con una sola gamba e che trasportava l’acqua. Ieri l’ha trovata ed ha parlato con lei tramite una videochiamata. E in una dichiarazione rilasciata al Corriere dello Mezzogiorno, l’attaccante del Napoli ha rivelato che aiuterà Mary Daniel. «Sono felice di aver parlato con lei. L’ho trovata e ora tutto va bene, l’Aiuterò perché so come ci si sente a spaccarsi la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021)di Victorsuoper trovare la ragazza nigeriana che portava l’acqua è andato a buon fine. L’attaccante del Napoli ha trovato la ragazza e ha parlato con lei Victorè nato e cresciuto tra le difficoltà in Nigeria, nella sua Lagos. Nei giorni scorsi ha lanciato un appello per trovare la ragazza, del suo stesso Paese, apparsa suicon una sola gamba e che trasportava l’acqua. Ieri l’ha trovata ed ha parlato con lei tramite una videochiamata. E in una dichiarazione rilasciata al Corriere dello Mezzogiorno, l’attaccante del Napoli ha rivelato che aiuterà. «Sono felice di aver parlato con lei. L’ho trovata e ora tutto va bene, l’perché so come ci si sente ala ...

