Osimhen e la ricerca finita bene della ragazza che vende acqua

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’appello del calciatore del Napolisu Instagram è stato chiaro “Aiutatemi a cercare questa”. Lei, con una gamba amputata, appare in una foto mentre. E il messaggio, come se fosse in una bottiglia nel mare di internet, arriva a destinazione. Ora il giocatore la aiuterà Tutto è iniziato quandoha pubblicato questa foto nelle sue stories su Instagram: Il calciatore chiede aiuto per trovarla. Vuole aiutarla ma non sa chi sia, e dove sia. Passano appena 24 ore e il suo appello va a segno. E per dimostrarlopubbblica uno screenshotvideochat con lei, ringraziando: “Trovata! Grazie a tutti quelli che si sono preoccupati per lei. Dio vidica!” Perché il calciatore ha preso tanto a cuore la storia ...