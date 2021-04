Nicola Berti | “La vera forza dell’Inter è la mentalità La squadra può solo crescere negli anni”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) In occasione del suo compimento dei 54, l’ex giocatoreha parlato ai canali ufficiali della società nerazzurra sul passato e presente: “I tifosiper me sono emozione pura, abbiamo la fortuna di avere un rapporto speciale. Ho dato tutto per questa maglia, ci sono momenti unici che ho vissuto indossandola, dalla prima partita che feci nell’88, il derby Inter-Milan del trofeo Berlusconi, ricordo che feci questo fallo a Baresi perché volevo farmi conoscere da subito, appena arrivato. Poi le finali di Coppa Uefa con Roma e Salisburgo e Inter Napoli 2-1 a San Siro quando abbiamo vinto matematicamente lo Scudetto dei Record e ho segnato quel gol al volo anche se poi hanno dato autogol di Fusi…”. Sul presente: “Laadesso ha una ...

Ricorrenze Azzurre Buon compleanno a Nicola Berti che compie 54 anni! Duttile e dotato di grande forza fisica e facilità di corsa, ha collezionato 39 presenze in azzurro mercoledì 14 aprile 2021 nasce a Salsomaggiore Terme. Nel giorno del suo 54esimo compleanno, l'ex centrocampista dell'Inter Nicola Berti ha raccontato la sua passione per il club nerazzurro.