Nasce il gruppo Bancario BPL da integrazione controllate in Banca Privata Leasing

(Teleborsa) – È stato presentato oggi il nuovo gruppo Bancario BPL, nato a seguito dell'acquisizione da parte di Banca Privata Leasing del 100% delle società operative nella cessione del quinto ADV Finance, ProCredit e ADV Family. Il controllo del nuovo gruppo BPL, con l'85,99%, è esercitato da Privata Holding, società riferibile alla famiglia Spallanzani. Al capitale di BPL partecipano anche BPER Banca e Top Partecipazioni. Il management è guidato da Sergio Polacchini, presidente di Banca Privata Leasing, Paolo Caroli, amministratore delegato di Banca Privata Leasing e consigliere di amministrazione di ADV Finance, e Giorgio Panico, ...

