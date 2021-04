LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 45-52, Serie A basket in DIRETTA: +7 Armani Exchange a metà terzo quarto (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-54 TRIPLA di Gentile. 45-54 Assist di Moraschini per Leday che riporta Milano sul +9. 45-52 Piazzato di Leday. 45-50 1/2 Burnell. Fallo di Micov su Burnell con il 14 di Sassari che sfiora il potenziale gioco da 3, liberi, Milano in bonus a 5’39” dal termine del terzo periodo. 44-50 TRIPLA di Leday. 44-47 SPISSU DA TRE! Sassari torna ad un solo possesso di svantaggio. 41-47 1/2 Delaney, 6’27” al termine del terzo quarto. Viaggio in lunetta per Malcolm Delaney dopo il fallo subito da Bilan. 41-46 Burnell realizza dall’area sullo scadere dei 24 secondi. 39-46 DELANEY DA TRE, con spazio, risponde subito l’Armani. 39-43 TRIPLA di Spissu. Fallo di Tarczewski sulla penetrazione di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-54 TRIPLA di Gentile. 45-54 Assist di Moraschini per Leday che riportasul +9. 45-52 Piazzato di Leday. 45-50 1/2 Burnell. Fallo di Micov su Burnell con il 14 diche sfiora il potenziale gioco da 3, liberi,in bonus a 5’39” dal termine delperiodo. 44-50 TRIPLA di Leday. 44-47 SPISSU DA TRE!torna ad un solo possesso di svantaggio. 41-47 1/2 Delaney, 6’27” al termine del. Viaggio in lunetta per Malcolm Delaney dopo il fallo subito da Bilan. 41-46 Burnell realizza dall’area sullo scadere dei 24 secondi. 39-46 DELANEY DA TRE, con spazio, risponde subito l’. 39-43 TRIPLA di Spissu. Fallo di Tarczewski sulla penetrazione di ...

