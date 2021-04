Libri: 100 anni del Vittoriale degli Italiani, un volume sulla casa di d'Annunzio (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - In occasione del centenario del Vittoriale degli Italiani, esce un volume che per la prima volta ripercorre un secolo di storia della casa di Gabriele d'Annunzio: "Cento anni di storia del Vittoriale degli Italiani. L'incantevole sogno" di Valentina Raimondo (Silvana Editoriale), con un saggio introduttivo di Giordano Bruno Guerri, sarà in libreria dal 20 aprile. E' il 1921 quando d'Annunzio, dopo le imprese di Fiume, sceglie come sua nuova casa, innamorandosene, questa dimora di pace immersa nel verde. Una villa di origini settecentesche posta in località Cargnacco (contrada di Gardone Riviera), affacciata sul Lago di Garda e appartenuta a Henry Thode, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 aprile 2021) Roma, 14 apr. - (Adnkronos) - In occasione del centenario del, esce unche per la prima volta ripercorre un secolo di storia delladi Gabriele d': "Centodi storia del. L'incantevole sogno" di Valentina Raimondo (Silvana Editoriale), con un saggio introduttivo di Giordano Bruno Guerri, sarà in libreria dal 20 aprile. E' il 1921 quando d', dopo le imprese di Fiume, sceglie come sua nuova, innamorandosene, questa dimora di pace immersa nel verde. Una villa di origini settecentesche posta in località Cargnacco (contrada di Gardone Riviera), affacciata sul Lago di Garda e appartenuta a Henry Thode, ...

