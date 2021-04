Le Olimpiadi di Tokyo colorano Discovery+ (Di mercoledì 14 aprile 2021) Araimo e l’Olimpiade: «Offriremo a tutti 2.500 ore su 30 reti» La Gazzetta dello Sport, pagina 43, di A.B. Sarà Discovery+, il nuovo servizio Ott via interne del gruppo, a trasmettere integralmente in Italia l’Olimpiade di Tokyo. Gli abbonati alla relativa App potranno seguire praticamente tutto. Nei 16 giorni di gara sono infatti previste circa 2.500 ore di diretta, distribuite su una trentina di canali che copriranno i vari siti, con un canale “maestro”, personalizzato in chiave tricolore, che farà rimbalzare la linea da un campo all’altro a seconda di quel che imporrà l’attualità. A svelarlo è Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia. Può dettagliare?«La strategia editoriale è chiara: puntiamo su una piattaforma che convergerà l’intera offerta, in diretta o a richiesta, non più su tradizionali canali tv, ma tramite multipli ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 14 aprile 2021) Araimo e l’Olimpiade: «Offriremo a tutti 2.500 ore su 30 reti» La Gazzetta dello Sport, pagina 43, di A.B. Sarà, il nuovo servizio Ott via interne del gruppo, a trasmettere integralmente in Italia l’Olimpiade di. Gli abbonati alla relativa App potranno seguire praticamente tutto. Nei 16 giorni di gara sono infatti previste circa 2.500 ore di diretta, distribuite su una trentina di canali che copriranno i vari siti, con un canale “maestro”, personalizzato in chiave tricolore, che farà rimbalzare la linea da un campo all’altro a seconda di quel che imporrà l’attualità. A svelarlo è Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery Italia. Può dettagliare?«La strategia editoriale è chiara: puntiamo su una piattaforma che convergerà l’intera offerta, in diretta o a richiesta, non più su tradizionali canali tv, ma tramite multipli ...

