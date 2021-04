Lazio, le ultime da Formello: Immobile gestito (Di mercoledì 14 aprile 2021) Formello - Tutti a lavoro dopo la pausa. La Lazio si ritrova nel centro sportivo biancoceleste per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Benevento. Seduta sempre senza Inzaghi e agli ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 14 aprile 2021)- Tutti a lavoro dopo la pausa. Lasi ritrova nel centro sportivo biancoceleste per iniziare a preparare la sfida di domenica contro il Benevento. Seduta sempre senza Inzaghi e agli ...

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ultime Lazio, le ultime da Formello: Immobile gestito Lazio, le condizioni dei giocatori Luis Alberto salta la sfida finale per evitare contrasti dopo il problema alla caviglia. Ok Patric , risolti i guai alla schiena. In difesa però, dovrebbe toccare ...

Roma - Ajax, Fonseca a viso aperto: "Sarà la partita più importante della stagione" Voglio vedere una squadra che ha voglia di lottare, servirà l'atteggiamento delle ultime due gare ... "In Olanda - le sue parole - Ajax - Feyenoord è un derby molto sentito, un po' come Roma - Lazio. Mi ...

Lazio zona gialla ad aprile: da quando, tutte le ultime notizie Corriere dello Sport.it Massimiliano Farris: Più di un semplice vice allenatore Lazio-Inter vinta ai rigori (31 gennaio 2019) e l’ultima vittoria di Domenica contro il Verona. In attesa che mister Inzaghi torni al suo posto, contro il Benevento i biancocelesti potrebbero fare ...

Ancora in calo i positivi a Fiumicino “Con 243 casi, scende di 12 unità rispetto all’ultima comunicazione il numero totale di positivi nel nostro Comune. Lo riferisce la Asl Rm 3 nel suo ultimo bollettino”. Lo dichiara il sindaco di Fiumi ...

